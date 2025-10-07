Settesoldi alle stelle | Zenith mi piaci così

"La classifica non mi interessa. Mi interessa sottolineare la grande prestazione della squadra. Una vittoria rotonda, meritata, ottenuta tramite il bel gioco, contro un’ottima squadra. Avanti così perché la stagione è appena iniziata". Si presenta sorridendo, con estintore a portata di mano per spegnere inutili e troppo prematuri entusiasmi Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il netto 4-0 rifilato alla Larcianese. Un successo che ha proiettato la formazione amaranto in testa al girone A di Eccellenza con 9 punti in solitaria, davanti alla Lucchese, seconda in classifica a quota 8, e al Viareggio, terzo insieme al Belvedere con 7 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settesoldi alle stelle: "Zenith, mi piaci così"

