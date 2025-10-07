Sette arresti uno anche a Pescara per spaccio di cocaina a Positano e nella penisola sorrentina

Sette arresti eseguiti in varie regioni italiane per spaccio di cocaina a Positano e in alcune località della penisola sorrentina, come riporta l'agenzia Dire,L'operazione è stata condotta, nella mattinata di martedì 7 ottobre, dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli, nelle province di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: sette - arresti

Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss

Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss

Roma, controlli a Termini ed Esquilino: due arresti e sette allontanamenti

OPERAZIONE “KHALIPHA”: SETTE ARRESTI PER RAPINE VIOLENTE, LA BANDA COLPIVA ANCHE NELLE ACI È scattata all’alba di oggi l’operazione “Khalipha”, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania con il supporto dello Squadron - facebook.com Vai su Facebook

Criminalità giovanile, controlli ad “Alto Impatto” a Bari: oltre 1.300 persone identificate e sette arresti https://ift.tt/xJzcBRU https://ift.tt/VFK5D6h - X Vai su X

Cocaina e turisti, smantellata la rete dello spaccio in Penisola Sorrentina - Gli investigatori hanno ricostruito oltre 80 cessioni di cocaina avvenute tra marzo e ottobre 2023 ... Da napolitoday.it

Spaccio pilotato dal carcere: blitz a Pescara, tre misure cautelari - La Guardia di Finanza smantella un gruppo che gestiva cocaina e hashish dall’interno della casa circondariale, utilizzando un cellulare ... Scrive abruzzo24ore.tv