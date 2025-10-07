Setramar accelera la crescita | Ravenna terminal strategico
Il Gruppo Setramar, principale operatore terminalistico leader nel settore “dry bulk” e della logistica, annuncia oggi un ulteriore passo nel proprio percorso di sviluppo con la finalizzazione di un rifinanziamento della propria struttura finanziaria attraverso l’emissione di senior secured notes sottoscritte da PGIM, tra i principali investitori istituzionali a livello globale. L’operazione rappresenta un importante segnale di fiducia da parte del mercato, a riprova della solidità del piano di crescita della società, che già conta sul pieno sostegno dell’azionista di maggioranza Davidson Kempner e di One33, suo partner operativo per gli investimenti in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
