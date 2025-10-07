Sesto San Giovanni | maxi-rissa a pietrate e coltellate nel triangolo della mala

Sesto San Giovanni, 7 ottobre 2025 – Un ferito di 22 anni, trasportato all'ospedale San Raffaele, un cantiere violato e l'ennesima vetrina di un'attività commerciale distrutta. È il bilancio della maxi rissa andata in scena ieri sera, lunedì 6 ottobre, verso le 22. Teatro dell'ecalation di violenza sempre lo stesso triangolo: via Firenze, via Marconi e piazza Trento e Trieste. Durante la rissa i malviventi si sono tirati contro le pietre di uno dei cantieri aperti nella zona, rompendo anche la vetrina della nuova Pizzeria Ok. Solo nei giorni scorsi la stessa sorte era toccata al ristorante giapponese e allo storico Bar Bass che si affacciano sulla piazza e sul cantiere di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

