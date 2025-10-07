Servizi pubblici comunali Il 20% a cooperative sociali

Lanazione.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il venti per cento dell’assegnazione dei servizi con contratti pubblici assegnato a operatori economici e cooperative sociali. Ieri il Consiglio Comunale ha compiuto un passo importante approvando il nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici e nell’ambito della discussione, è stato integrto con un emendamento all’articolo 18 – “Contratti riservati”, che mira a rafforzare il ruolo sociale della pubblica amministrazione e a rendere la domanda pubblica di beni e servizi uno strumento concreto di inclusione e di giustizia del lavoro. "L’emendamento, sostenuto dalla maggioranza – fa sapere Riccardo Vescovi capogruppo di di Anima Perugia –, dà piena attuazione a quanto previsto dall’articolo 61 del decreto legislativo 362023 e dall’articolo 5 della legge regionale Umbria n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

servizi pubblici comunali il 20 a cooperative sociali

© Lanazione.it - Servizi pubblici comunali. Il 20% a cooperative sociali

In questa notizia si parla di: servizi - pubblici

Intelligenza artificiale e servizi pubblici: efficienza e giustizia possono coesistere?

Intelligenza artificiale e servizi pubblici: dati, privacy e il diritto di capire

Aumento Imu: la delibera approvata in giunta, Salis, "Un sacrificio per salvare i servizi pubblici"

servizi pubblici comunali 20Servizi pubblici comunali. Il 20% a cooperative sociali - Il venti per cento dell’assegnazione dei servizi con contratti pubblici assegnato a operatori economici e cooperative sociali. Come scrive msn.com

Torino, negli ex bagni pubblici comunali un polo aggregativo - Una festa aperta a tutti, venerdì 20 settembre dalle ore 19,30, alla Cascina Falchera, a Torino, anticipa l'avvio dei lavori, previsto all'inizio di ottobre, per la riqualificazione dei bagni pubblici ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Servizi Pubblici Comunali 20