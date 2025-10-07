Servizi pubblici comunali Il 20% a cooperative sociali
Il venti per cento dell’assegnazione dei servizi con contratti pubblici assegnato a operatori economici e cooperative sociali. Ieri il Consiglio Comunale ha compiuto un passo importante approvando il nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici e nell’ambito della discussione, è stato integrto con un emendamento all’articolo 18 – “Contratti riservati”, che mira a rafforzare il ruolo sociale della pubblica amministrazione e a rendere la domanda pubblica di beni e servizi uno strumento concreto di inclusione e di giustizia del lavoro. "L’emendamento, sostenuto dalla maggioranza – fa sapere Riccardo Vescovi capogruppo di di Anima Perugia –, dà piena attuazione a quanto previsto dall’articolo 61 del decreto legislativo 362023 e dall’articolo 5 della legge regionale Umbria n. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: servizi - pubblici
Intelligenza artificiale e servizi pubblici: efficienza e giustizia possono coesistere?
Intelligenza artificiale e servizi pubblici: dati, privacy e il diritto di capire
Aumento Imu: la delibera approvata in giunta, Salis, "Un sacrificio per salvare i servizi pubblici"
Cosa funziona e cosa no nell'America dello shutdown. Giorno dopo giorno continua il graduale venir meno dei servizi pubblici. La situazione al sesto giorno di sospensione. Di Matteo Muzio - X Vai su X
Napoli punta sul digitale! Grazie all’accordo con IBM, il Comune accelera sulla modernizzazione dei servizi pubblici: intelligenza artificiale, dati condivisi e piattaforme digitali per una città più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini. Vai su Facebook
Servizi pubblici comunali. Il 20% a cooperative sociali - Il venti per cento dell’assegnazione dei servizi con contratti pubblici assegnato a operatori economici e cooperative sociali. Come scrive msn.com
Torino, negli ex bagni pubblici comunali un polo aggregativo - Una festa aperta a tutti, venerdì 20 settembre dalle ore 19,30, alla Cascina Falchera, a Torino, anticipa l'avvio dei lavori, previsto all'inizio di ottobre, per la riqualificazione dei bagni pubblici ... Secondo ansa.it