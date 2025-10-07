Servizi negati prezzi delle case alle stelle e assenza di strutture | Ubaldo racconta l' altra faccia di Stromboli e teme di dover fuggire
C'è un'altra Stromboli, meno nota e accattivante che resiste e spera in futuro migliore lontano dai riflettori. È la parte che resta dietro al sipario che ogni anno si chiude con la fine dell'estate, con la partenza degli ultimi turisti che scelgono l'isola per i suoi panorami mozzafiato e per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: servizi - negati
Flotilla, esposto in Procura contro sequestro attivisti: in prigione negati acqua, cibo e accesso ai servizi igienici
Flotilla, esposto in Procura contro il sequestro degli attivisti: in prigione negati acqua, cibo e accesso ai servizi igienici
In prigione "sono stati negati i diritti basilari di difesa e la fornitura di beni e servizi fondamentali, acqua, cibo, accesso ai servizi igienici". Per questo la portavoce italiana della #Flotilla annuncia un esposto in Procura - facebook.com Vai su Facebook
In prigione "sono stati negati i diritti basilari di difesa e la fornitura di beni e servizi fondamentali, acqua, cibo, accesso ai servizi igienici". Per questo la portavoce italiana della #Flotilla annuncia un esposto in Procura - X Vai su X
Istat: prezzi servizi in aumento dello 0,8% nel II trimestre (2) - Analizzando nel dettaglio i prezzi dei servizi prestati da imprese a imprese, l'Istat precisa che "la quasi stazionarietà congiunturale dei prezzi alla produzione dei servizi è sintesi di dinamiche ... ansa.it scrive
Istat, prezzi produzione dei servizi +0,4% nel I trimestre - Nel primo trimestre 2025, i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business (BtoB) aumentano dello 0,4% su base congiunturale e del 4,0% su base tendenziale, decelerando rispetto al +4,8% del ... Scrive ansa.it