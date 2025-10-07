Servizi di rafforzamento e sostegno per i malati oncologici | incontro pubblico a San Pietro Vernotico
SAN PIETRO VERNOTICO - Continuano gli incontri di presentazione dedicati ai nuovi servizi di rafforzamento e sostegno per i malati oncologici nei Comuni del Consorzio Ats Br4. L’iniziativa, organizzata con l’obiettivo di illustrare in dettaglio i servizi aggiuntivi in favore degli utenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
