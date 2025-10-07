Serse Cosmi tra calcio musica e show | sabato reading ‘Solo Coppi temo’

Serse Cosmi a tutto gas, senza filtri: eccolo protagonista a Overtime Festival 2025. Al Festival Nazionale Giornalismo Sportivo, Racconto Sportivo ed Etica Sportiva 2025, in partenza domani a Macerata (gran finale domenica 12 ottobre), il grande Serse Cosmi presenterà “Solo Coppi temo”. Stiamo parlando di un interessante e appassionato spettacolo che sorge da un’idea sua e di Alessandro Riccini Ricci. Dopo il libro ‘ L’uomo del Tevere ‘, redatto insieme al giornalista Enzo Bucchioni, Serse Cosmi si misura stavolta con il panorama del teatro. Proprio partendo dal bel volume, lo spettacolo sviluppa nuove storie che, con la collaborazione dei musicisti Dj Ralf e Giovanni Guidi, diventano un racconto sonoro. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

