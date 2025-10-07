Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno denunciato in stato di libertà una 30enne di Casalbore, ritenuta responsabile del reato di “detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti”. Nel corso di un controllo serale, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione della donna, rinvenendo nella sua camera da letto una modica quantità di marijuana e un armadietto di circa tre metri quadrati trasformato in una piccola serra domestica per la coltivazione di cannabis. All’interno erano presenti due vasi con terriccio, un termostato, una lampada termica a infrarossi e un tubo flessibile collegato a un motore di ventilazione elettrica, utilizzato come sistema di aerazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serra artigianale in camera da letto: denunciata