serie d ribaltone alla leon esonerato il tecnico vullo dopo 5 pareggi e una sconfitta

Il primo a rendere nota la decisione è stato proprio l'allenatore esonerato. Con un post sul suo profilo Facebook Matteo Vullo (foto), nella tarda mattinata di ieri, ha comunicato la notizia che lui non sarebbe più stato l'allenatore della Leon. Lo ha fatto con queste parole. "Purtroppo termina in maniera inaspettata la mia avventura calcistica con la Ac Leon. Purtroppo a volte le cose non vanno come si vorrebbe ma bisogna comunque accettare e andare avanti. Ci tenevo ugualmente a ringraziare la società non solo per l'opportunità ma anche per essermi stata vicina in un momento molto complicato a livello personale.

