Serie D ribaltone alla Leon Esonerato il tecnico Vullo dopo 5 pareggi e una sconfitta
Il primo a rendere nota la decisione è stato proprio l’allenatore esonerato. Con un post sul suo profilo Facebook Matteo Vullo (foto), nella tarda mattinata di ieri, ha comunicato la notizia che lui non sarebbe più stato l’allenatore della Leon. Lo ha fatto con queste parole. "Purtroppo termina in maniera inaspettata la mia avventura calcistica con la Ac Leon. Purtroppo a volte le cose non vanno come si vorrebbe ma bisogna comunque accettare e andare avanti. Ci tenevo ugualmente a ringraziare la società non solo per l’opportunità ma anche per essermi stata vicina in un momento molto complicato a livello personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
serie - ribaltone
SERIE D. La Leon non molla e impone il pari anche alla capolista Folgore - La prima di Luca Tremolada con la maglia della Folgore Caratese coincide col primo pareggio della capolista che mantiene ... ilgiorno.it scrive
Leon promossa in Serie D: il trionfo del "Ghidellismo" a Vimercate - La promozione in Serie D la degna, meritata, spettacolare conseguenza di un cambio di marcia ... Riporta ilgiorno.it