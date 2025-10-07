Il Tropical Coriano si lecca le ferite dopo la beffa casalinga contro il Sant’Angelo, arrivata al fotofinish e dopo il colpo di testa di Confalonieri per condannare la neopromossa alla terza sconfitta di fila tra le mura amiche del Grandi e la conseguente caduta verso le sabbie mobili della zona playout. Ma la stagione è ancora molto lunga e i ragazzi di mister Scardovi hanno ancora tutto il tempo per recuperare. "Non c’è una spiegazione per cui non riusciamo a vincere in casa – spiega l’attaccante Giovanni Pacchioni –. Quando si è la matricola del campionato questo può capitare, non dobbiamo preoccuparci, basta non perdere lo spirito giusto e per ora stiamo dimostrando che anche sotto pressione sappiamo cavarcela". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Pacchioni: "Manca vincere in casa. Ma questo Tropical saprà rialzarsi»