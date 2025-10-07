CARPI Il Carpi ’made in Carpi’ è diventato sinonimo di garanzia. Nel prezioso successo sul Perugia, che ha riportato la squadra di Cassani in zona playoff, la firma è stata quella di due ragazzi nati in città, Matteo Rossini e Federico Casarini, decisivi con altrettanti colpi di testa nel primo tempo per piegare gli umbri. Non una novità la loro griffe in queste prime 8 giornate visto che in coppia il difensore classe ’98 e il centrocampista classe ’89 hanno già segnato ben 4 dei 9 gol totali della formazione biancorossa. Rossini, dopo due stagioni a caccia della prima gioia, aveva già riaperto la gara col Campobasso dallo 0-2, mentre per Casarini si tratta della seconda rete di fila in casa dopo quella splendida ma illusoria col Ravenna, la terza in appena 26 gare col Carpi dal suo arrivo a gennaio 2024 (aveva segnato il gol salvezza ad aprile a Terni), una media realizzativa che l’ex Bologna non aveva mai avuto nella sua lunga carriera fra A e B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. A decidere sono Rossini e Casarini. È un Carpi... ’made in Carpi’