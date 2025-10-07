Serie b Cp Grosseto passo in avanti in Coppa Italia | sei reti per liquidare il Prato
Il quintetto di serie B del Cp Grosseto batte anche lo Startit Prato, nel debutto interno nella coppa Italia di serie B (6-1 il finale) e fa un passo avanti verso il secondo turno della competizione di inizio stagione. Il Cp Grosseto ha sicuramente beneficiato di due innesti di esperienza come Mattia Giabbani, uno dei dieci giocatori della compagine di A1, e Alessandro Bardini, un atleta di talento che ama questo sport e compatibilmente con gli impegni cerca di dare una mano alla sua società. Il duello fra grossetani e pratesi si è animato negli ultimi cinque minuti di gioco. Mattia Giabbani ha iniziato il suo show portando in vantaggio i biancorossi al 21º minuto, prima di andare a segno altre due volte nel giro di 14 secondi, durante l’ultimo giro di orologio del primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
