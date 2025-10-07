Serie A1 Vigevano piega Forte Crema bloccata sul pari da Palermo
Una vittoria e un pareggio per le formazioni lombarde impegnate nella prima giornata del campionato maschile di serie A1 a squadre. Agli onori della cronaca è salito il Selva Alta Vigevano, impegnato nel girone 4 contro il Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, piegato con il punteggio di 4-2. Protagonisti di giornata sono stati gli ultimi arrivati Marco Trungelliti, argentino di origine italiana, e Julian Ocleppo, i quali hanno conquistato il rispettivo punto in singolare (contro Marco Furlanetto e Daniele Rapagnetta) e quello decisivo del doppio al cospetto di Lukas Rosol e Rapagnetta per 6-3, 6-4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie A, i risultati delle squadre lombarde nella prima giornata Serie A1 maschile Tc Crema – Ct Palermo 3-3 Selva Alta Vigevano – Tc Italia 4-2 Serie A2 maschile Tc Milano A. Bonacossa – Ct Brindisi 6-0 Ata Trentino – Tc Lecco 4-2 Ct Eur – Amp Pavia 2-4
