Serie A Women Inter la Top11 della prima giornata | due nerazzurre nella formazione ideale!

Inter News 24 Serie A Women Inter, Piovani protagonista con le nerazzurre: Tomasevic e Wullaert inserite nella formazione ideale della prima giornata. La Serie A Women 20252026 è iniziata con grande intensità e la prima Top11 della stagione vede ben sei squadre rappresentate, tra cui Inter. Tra le nerazzurre di Gianpiero Piovani, che hanno vinto 5-0 contro la Ternana, spiccano due protagoniste: Masa Tomasevic e Tessa Wullaert, entrambe inserite nella formazione ideale della giornata. Le altre rappresentate sono: Fiorentina, Milan, Sassuolo, Lazio e Napoli Women, con neroverdi (Caiazzo e Missipo), biancocelesti (Oliviero e Le Bihan) e giallorosse (Giugliano e Corelli) che portano due calciatrici a testa. 🔗 Leggi su Internews24.com

