Sono in molti quelli che si preparano a ribellarsi per quanto sta accadendo, in Serie A lo stadio sarà vietato agli italiani ecco in che occasione. Cambia tutto nel campionato italiano con delle possibilità verso il futuro che aprono a delle situazioni da considerare totalmente inaccettabili. Scopriamo il perché. (ANSA) TvPlay.it Questa è la prima settimana della seconda sosta per le nazionali con una Serie A che ci lascia con poche certezze e tanti punti di domanda. In testa ci sono Napoli e Roma con 15 punti in sei partite, cinque vittorie e una sconfitta che però celano anche tante prestazioni negative che si sono comunque concluse con i tre punti. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Serie A, stadio vietato agli italiani: in molti si ribellano