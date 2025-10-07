Serie A per Baroni Gilardino e Pioli futuro in panchina a rischio

(Adnkronos) – Sei giornate di Serie A e nessun cambio di panchina. Il campionato conferma una inversione di tendenza da parte dei club a dare fiducia, almeno all’inizio, al tecnico scelto durante l’estate. Tutto ciò, però, potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane perché l’inizio zoppicante di alcune formazioni lascia spazio a critiche e al pensiero di cambiamenti in corsa. Il più a rischio, vista la posizione in classifica, è Alberto Gilardino, tecnico del Pisa ultimo della classe con appena due punti. Gli esperti Sisal vedono un addio dell’ex tecnico del Genoa, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, a 1,80 prima di Natale. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: serie - baroni

Tre allenatori da non sottovalutare in Serie A: Pioli, Baroni e una scommessa

Formazioni ufficiali Inter Torino: le scelte di Chivu e Baroni per la prima di Serie A

Inter Torino 5-0: Chivu a valanga riparte da Thuram e manda un segnale alla Serie A. Baroni, sei davvero questo?

SERIE A - Ancora zero esoneri: per Baroni, Gilardino e Pioli la panchina comincia a scottare https://ift.tt/Hamh8KV - X Vai su X

Ai microfoni di Dazn, il tecnico #Baroni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su #Lazio #Torino sesto turno di #SerieA. ? “Posso solo ringraziare il popolo laziale, sono stato bene e ho dato tutto ciò che avevo, con tutto l’umiltà e la passione che ho. - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, per Baroni, Gilardino e Pioli, futuro in panchina a rischio - Il campionato conferma una inversione di tendenza da parte dei club a dare fiducia, almeno all’inizio, al tecnico scelto durante l’estate. Scrive msn.com

Serie A, Pioli già in bilico? Per i bookmaker sarà esonero, in quota rischiano anche Gilardino e Baroni - Tre pareggi e altrettante sconfitte nelle prime sei giornate, un inaspettato diciassettesimo posto che rischia di far naufragare ogni ambizione già a inizio stagione. Secondo msn.com