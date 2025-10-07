Serie A chi lotterà per lo Scudetto insieme al Milan?
Chi lotterà per lo Scudetto insieme al Milan? Il nostro Stefano Bressi fa il punto della situazione in cima alla classifica di Serie A. Ricapitolando la classifica della Serie A fino alla sesta giornata appena conclusa, il nostro Stefano Bressi tira le fila delle candidate per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A, ecco come cambiano le quote scudetto dopo Milan-Napoli - Alla vittoria finale della Juventus di Tudor viene assegnata una quota media pari a 9 volte la posta. Segnala tuttosport.com
Con Allegri è Milan da scudetto? Quote dimezzate dopo la vittoria sul Napoli - Quote scudetto Milan vincente Serie A 2025/26: con Allegri i rossoneri possono provare a vincere il titolo per i bookmaker ... Si legge su gazzetta.it