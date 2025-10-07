Serena Rossi e l’album dei sogni | il successo della serie Rai sulle figurine Panini

Una nuova produzione televisiva si prepara a portare sul piccolo schermo una delle storie più affascinanti dell’imprenditoria italiana, quella legata alle iconiche figurine Panini. La serie, intitolata L’album dei sogni, si propone di narrare le origini di un fenomeno culturale che ha coinvolto generazioni di bambini e collezionisti, rappresentando un vero e proprio patrimonio nazionale. Realizzata da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, questa produzione si basa sull’omonimo romanzo di Luigi Garlando, giornalista e scrittore noto per aver raccontato storie di grande impatto sociale. la trama e i protagonisti della serie tv sulla nascita delle figurine panini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Serena Rossi e l’album dei sogni: il successo della serie Rai sulle figurine Panini

