Seredova | Ho preso lezioni di calcio per allenare i miei figli Quel provino con birra e cotoletta

L'ex modella ceca e moglie di Buffon: "Qualche calciatore mi ha corteggiato, ma sono più le amicizie. Contenta che mio figlio Louis Thomas abbia esordito in A e giochi con la maglia della mia nazionale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Seredova: "Ho preso lezioni di calcio per allenare i miei figli. Quel provino con birra e cotoletta..."

