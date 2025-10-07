Nazionale. Incredibile sconfitta interna del Seravezza Pozzi che va avanti 2-0, ma poi perde 3-2 col Tau Altopascio. Illusori i centri di Rosati e Fiori. "Primo tempo dominato - sottolinea Luca Della Maggiora -, poi siamo rimasti in 10 ed è nata una nuova partita. Sconfitta ingiusta". Seravezza Pozzi che, nel turno infrasettimanale di mercoledì, aveva già perso 2-0 con la Sammaurese. Turno di riposo per il Camaiore, reduce dallo 0-7 rimediato dal Cittadella Vis Modena di mercoledì. Classifica: Correggese 12; Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi 10; Imolese e Sammaurese 9; Lentigione 7; Seravezza Pozzi, San Marino e Ghiviborgo 6; Pistoiese e Tau Altopascio 5; Progresso 3; Prato 2; Camaiore 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seravezza ribaltato in casa nei Nazionali. E’ iniziata la stagione anche nei Provinciali