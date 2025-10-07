Sequestro da un milione di euro colpito esponente dei Casalesi | scoperto anche un nuovo bunker a Francolise

Notizie.virgilio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrati beni per un milione di euro a un esponente dei casalesi, condannato per mafia. Operazione tra Caserta e Roma, scoperte stanze segrete. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sequestro da un milione di euro colpito esponente dei casalesi scoperto anche un nuovo bunker a francolise

© Notizie.virgilio.it - Sequestro da un milione di euro, colpito esponente dei Casalesi: scoperto anche un nuovo bunker a Francolise

In questa notizia si parla di: sequestro - milione

Sequestro preventivo per evasione fiscale della Guardia di Finanza: congelati beni per mezzo milione di euro a una società di Priverno

Maxi evasione fiscale: sequestro da mezzo milione di euro a una società edile

Truffa per un milione sui fondi del turismo: 8 indagati e sequestro di beni in Calabria

sequestro milione euro colpitoFrode su fondi agricoltura: 48 imprenditori nel mirino, sequestro da oltre 17 milioni - Un maxi sequestro per 17,2 milioni di euro ha colpito un presunto sistema di frode sui contributi della Politica agricola comune. Lo riporta pupia.tv

sequestro milione euro colpitoSequestrati beni per un milione di euro a esponente dei Casalesi, scoperto nuovo bunker in una villetta - Scopri tutti i dettagli riguardo Sequestrati beni per un milione di euro a esponente dei Casalesi, scoperto nuovo bunker in una villetta . Scrive casertaweb.com

Cerca Video su questo argomento: Sequestro Milione Euro Colpito