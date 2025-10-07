Sequestro da un milione di euro al reggente dei Casalesi Trovato anche un bunker

Casertanews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Case, veicoli, rapporti finanziari e bancari per un ammontare complessivo di circa un milione di euro. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro nei confronti di Massimo Di Caterino, condannato per associazione di stampo mafioso per la sua appartenenza, con il ruolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sequestro - milione

Sequestro preventivo per evasione fiscale della Guardia di Finanza: congelati beni per mezzo milione di euro a una società di Priverno

Maxi evasione fiscale: sequestro da mezzo milione di euro a una società edile

Truffa per un milione sui fondi del turismo: 8 indagati e sequestro di beni in Calabria

sequestro milione euro reggenteSequestro da un milione di euro ad un clan mafioso a Pescara - Operazione della Divisione anticrimine della Questura e della Guardia di Finanza. Lo riporta rainews.it

sequestro milione euro reggenteNarcotraffico, sequestro da un milione di euro - Il provvedimento nell'ambito dell'inchiesta che ha svelato i legami tra la cosca Giampà di Lamezia Terme e il clan dei Casamonica ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestro Milione Euro Reggente