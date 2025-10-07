Separazione carriere Meloni | Referendum non avrà conseguenze sul governo

La riforma della giustizia, la legge elettorale, le voci su un suo futuro al Colle. Molti i temi politici toccati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite a ‘Porta a Porta’ su Rai1 nella serata di oggi 7 ottobre. Ecco le sue parole. “Da referendum nessuna conseguenza sul governo”. In tema di riforma della giustizia, la presidente del Consiglio ha ribadito che l’esito del referendum non avrà conseguenze sul suo governo. “Spero che quando gli italiani voteranno lo facciano in base al merito della riforma, perché questi referendum non avranno conseguenza sul governo, finiremo il mandato e ci ripresenteremo agli italiani alle elezioni politiche”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Separazione carriere, Meloni: “Referendum non avrà conseguenze sul governo”

