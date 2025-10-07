Senzatetto trovato morto la Procura indaga sulle ultime ore
La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo a carico di ignoti a seguito della morte di Christian Stocker, il senzatetto trovato morto lo scorso 27 settembre a Laces. L’ipotesi di reato è omissione di soccorso.L’autopsiaDall’autopsia sulla salma dell’uomo, eseguita lo scorso 30 settembre, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Il corpo di un uomo di 46 anni è stato ritrovato nei giorni scorsi presso la stazione ferroviaria di Laces, in val Venosta. Si tratta di un senzatetto, conosciuto da molti in paese e nei dintorni, che da tempo trascorreva la notte nei pressi della stazione ferrovia.
Senzatetto trovato morto nella stazione ferroviaria, la Procura apre un fascicolo per omissione di soccorso - La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo d'indagine a carico di ignoti per fare luce sulla morte di un senzatetto di 46 anni, trovato senza vita lo scorso 27 settembre ... Secondo ilgazzettino.it
Senzatetto trovato morto a Laces, decesso per cause naturali - Il senzatetto, trovato morto la scorsa settimana nei pressi della stazione ferroviaria di Laces, è deceduto per cause naturali. Scrive msn.com