Senzatetto trovato morto la Procura indaga sulle ultime ore

La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo a carico di ignoti a seguito della morte di Christian Stocker, il senzatetto trovato morto lo scorso 27 settembre a Laces. L’ipotesi di reato è omissione di soccorso.L’autopsiaDall’autopsia sulla salma dell’uomo, eseguita lo scorso 30 settembre, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it