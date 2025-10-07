Senza murì il nuovo brano della cantante casertana Rosa Chiodo
Uscirà l’8 ottobre su tutte le piattaforme digitali “Senza murì”, il nuovo singolo di Rosa Chiodo, una delle voci più intense e raffinate del panorama musicale partenopeo. Il brano è un viaggio emotivo nella dimensione più pura e autentica dell’amore: quello che resiste al tempo, alla distanza e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
