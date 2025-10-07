Senso unico in via Gemito e altri parcheggi

Paese Alto, la riforma della viabilità va avanti. Dopo i cambiamenti degli ultimi giorni, che modificano in via sperimentale i sensi di marcia in diverse zone del quartiere, nei prossimi giorni dovrebbe essere approvato anche un importante mutamento per via Gemito, strada a nord del campo ‘La Rocca’ e del cimitero. A seguito di recenti sopralluoghi, infatti, non sarebbero stati rinvenuti motivi ostativi ad istituire il senso unico in direzione est lungo la suddetta strada, attualmente a doppio senso di marcia. Questo perché la carreggiata risulta eccessivamente stretta all’incrocio con via Bernini: il senso unico, quindi, verrebbe istituito principalmente per motivi di sicurezza stradale in una delle zone che viene maggiormente frequentata dagli automobilisti se si vuole evitare la lunga coda della Statale 16 durante le ore di punta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senso unico in via Gemito e altri parcheggi

