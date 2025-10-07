Seneca è già nella storia di Pistoia A Torino una prestazione da record
Una serata magica, quella di Torino, per Seneca Knight che oltre ad esser stato il miglior marcatore dell’intera giornata di A2 con 35 punti, 10 rimbalzi e 42 di valutazione, il numero 13 biancorosso è già entrato nella storia del club. Solamente alla sua terza presenza in maglia Estra, infatti, Seneca Knight si è già iscritto nella top-10 "all time" di marcatori del Pistoia Basket in una singola partita, grazie anche allo strepitoso 55 da 3 punti compresa la tripla che ha mandato il match al supplementare. Knight si accomoda in nona posizione appaiando L.J. Peak in una classifica che, per la cronaca, è guidata dai 44 punti segnati in un solo match sia da Dwight Hardy (A2 201112) che da Claudio Bonaccorsi (B d’Eccellenza 200203). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
