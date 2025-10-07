Senato Usa boccia la proposta per porre fine allo shutdown Trump accusa i democratici | Siete voi a volerlo
Il Senato americano ha bocciato la proposta dei repubblicani per rifinanziare il governo federale e mettere fine allo shutdown che da giorni paralizza parte dell’amministrazione statunitense. Come previsto, la mozione ha ottenuto solo 52 voti favorevoli, ben al di sotto dei 60 necessari per procedere. Tutti i democratici, ad eccezione di tre, hanno votato contro. A loro volta, i repubblicani hanno respinto il piano dei democratici, che prevedeva di legare i finanziamenti temporanei del governo a un’estensione dei sussidi sanitari in scadenza e al ripristino dei tagli a Medicaid introdotti dalla legge repubblicana sui tagli fiscali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
