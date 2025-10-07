Senato Casini guida gli Apostoli della tagliatella

Tagliatelle al ragù protagoniste per un giorno alla mensa del Senato, grazie all’ evento organizzato da Pier Ferdinando Casini con gli “ Apostoli della tagliatella ”. Politica e tradizione si incontrano tra degustazioni e battute, in difesa del Made in Italy contro i dazi sulla pasta. Presenti senatori di tutti i partiti, tra cui anche il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa, arrivato in ritardo ma giusto in tempo per un assaggio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

