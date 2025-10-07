Sempre più stranieri comprano casa nella Tuscia | nel 2025 boom di richieste

Altro che il Piave della famosa canzone patriottica, nella Tuscia passa eccome lo straniero, ma è un fattore più che positivo. Per lo meno è quello che emerge dalla ricerca condotta dal portale specializzato nell’immobiliare per l’estero Gate-awaycom. I dati emersi da questa indagine incoronano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: stranieri - comprano

- Avevano droga e serramanico - I due stranieri controllati in stazione a Rovigo. #carabinieri #sicurezza #zonarossa - facebook.com Vai su Facebook

Bari, stranieri comprano casa con l'AI: Borgo antico il più gettonato - Dalle fredde e rigide planimetrie a innovative e realistiche esperienze immersive nella casa da comprare, così come la si vuole e prima ancora che sia costruita, tutto in pochi click: l’intelligenza ... Riporta affaritaliani.it

AAA casa in Italia cercasi, lo straniero investe nel Bel Paese - Che sia per la pensione (46,3%), per un cambio vita (30,8%), per le vacanze (16%) o come investimento (6,3%), il Bel Paese resta ... Come scrive tg24.sky.it