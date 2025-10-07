Selena Gomez condivide un momento privato alle sue nozze con Taylor Swift | In onore della Showgirl

Selena Gomez ha pubblicato un video privato che mostra Taylor Swift al suo fianco nel giorno del matrimonio con Benny Blanco. Un momento di autentica amicizia tra due icone pop che condividono risate, brindisi e quasi vent'anni di complicità sotto i riflettori. La loro amicizia è una delle più longeve e genuine del mondo pop: da adolescenti innamorate dei Jonas Brothers a donne affermate, Selena Gomez e Taylor Swift sono tornate protagoniste insieme in un video intimo: quello delle nozze di Selena, dove la cantante di Love Story ha celebrato la sua "sorella d'anima". Un video privato tra risate, Selena Gomez e Taylor Swift Era il 27 settembre 2025 quando Selena Gomez ha detto sì al produttore Benny Blanco a Santa Barbara. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

