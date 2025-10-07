Sei percorsi di degustazione per la nuova edizione di Val Polis Cellae

Torna la manifestazione Val Polis Cellae, che domenica 12 ottobre promuoverà vini e cantine di territori veronesi a vocazione vitivinicola. Sei, in tutto, i percorsi che toccheranno l’intero territorio della Valpolicella Classica e diverse aree di quella Allargata. SAGRE, FESTE ED EVENTI. 🔗 Leggi su Veronasera.it

