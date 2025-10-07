Sei colpi di pistola contro l' imprenditore Angelo Ferrandi | arrestato

Droga, armi, fatture false e un tentato omicidio: dietro la maxi-operazione che ha portato all’arresto di otto persone si nasconde un intreccio criminale complesso, di cui fa parte anche l’agguato contro Angelo Ferrandi, imprenditore bresciano di 62 anni ferito da sei colpi di pistola nel marzo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

