Sei colpi di pistola contro l' imprenditore Angelo Ferrandi | arrestato
Droga, armi, fatture false e un tentato omicidio: dietro la maxi-operazione che ha portato all’arresto di otto persone si nasconde un intreccio criminale complesso, di cui fa parte anche l’agguato contro Angelo Ferrandi, imprenditore bresciano di 62 anni ferito da sei colpi di pistola nel marzo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: colpi - pistola
Napoli, lite a Chiaia: pistola e colpi tra la folla, 3 arresti
Faida tra Quartieri Spagnoli e Pallonetto, colpi di pistola sotto casa del rivale
Colpi di pistola tra via Piave e via Tagliamento: denunciato un 54enne
Napoli, 20enne ferito a colpi di pistola nella notte dopo un incidente stradale Vai su Facebook
Uccisa con 3 colpi di pistola: Dolores Dori era andata in Lombardia per incontrare il futuro suocero. Forse all'origine una faida tra famiglie per nozze non accettate da entrambe le parti. La vittima viveva a Camponogara. - X Vai su X
Colpi di pistola durante la processione, ferita una donna incinta - ] ... Come scrive blogsicilia.it
Pistola contro la moglie: giù botte, va a processo. Ecco cosa è successo - ANCONA Il litigio furioso scoppiato tra le mura domestiche, il lancio dei mobili e poi il gesto choc: la pistola (giocattolo) puntata contro la moglie. Secondo msn.com