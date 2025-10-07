Segreti di famiglia trame dal 13 al 17 Ottobre 2025
? Lunedì 13 Ottobre Pars, tormentato da dubbi interiori e pressioni professionali, redige una lettera di dimissioni che potrebbe segnare la fine della sua carriera. Tuttavia, qualcosa lo frena: un pensiero, un ricordo, forse un senso di responsabilità. Intanto, Ilgaz prende coraggio e si apre con Ceylin, chiedendole perdono per il suo comportamento freddo e distante durante l’indagine sul caso Serdar. Con parole sincere e uno sguardo che tradisce nostalgia, le chiede di tornare con lui. Ma Ceylin, ancora ferita, gli risponde con fermezza: ha bisogno di tempo per capire cosa vuole davvero. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
In questa notizia si parla di: segreti - famiglia
Segreti di famiglia 2, replica puntata 15 luglio in streaming | Video Mediaset
Anticipazioni segreti di famiglia dal 21 al 25 luglio 2025
Segreti di famiglia 2, replica puntata 16 luglio in streaming | Video Mediaset
Annalisa si racconta tra musica, famiglia, maternità e segreti del nuovo album “MA IO SONO FUOCO” Nella lunga intervista sulle pagine di Vanity Fair, la cantautrice ha anche smentito la sua presenza sul palco dell’Ariston: “In questo momento non è nei pia Vai su Facebook
Segreti di famiglia 2, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Defne rapita, Ridvan assassinato - Defne rapita e rinchiusa in una cella frigorifera, Ridvan assassinato: trame prossime puntate Segreti di famiglia in onda dal 6 al 10 ottobre. Segnala superguidatv.it
Segreti di Famiglia a ottobre 2025: trame e anticipazioni - Le anticipazioni dei nuovi episodi di Yargi di ritorno su Mediaset Infinity. Come scrive tvserial.it