Segreti di famiglia trame dal 13 al 17 Ottobre 2025

Soapvibes.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

? Lunedì 13 Ottobre Pars, tormentato da dubbi interiori e pressioni professionali, redige una lettera di dimissioni che potrebbe segnare la fine della sua carriera. Tuttavia, qualcosa lo frena: un pensiero, un ricordo, forse un senso di responsabilità. Intanto, Ilgaz prende coraggio e si apre con Ceylin, chiedendole perdono per il suo comportamento freddo e distante durante l’indagine sul caso Serdar. Con parole sincere e uno sguardo che tradisce nostalgia, le chiede di tornare con lui. Ma Ceylin, ancora ferita, gli risponde con fermezza: ha bisogno di tempo per capire cosa vuole davvero. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

segreti di famiglia trame dal 13 al 17 ottobre 2025

© Soapvibes.it - Segreti di famiglia trame dal 13 al 17 Ottobre 2025

In questa notizia si parla di: segreti - famiglia

Segreti di famiglia 2, replica puntata 15 luglio in streaming | Video Mediaset

Anticipazioni segreti di famiglia dal 21 al 25 luglio 2025

Segreti di famiglia 2, replica puntata 16 luglio in streaming | Video Mediaset

segreti famiglia trame 13Segreti di famiglia 2, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Defne rapita, Ridvan assassinato - Defne rapita e rinchiusa in una cella frigorifera, Ridvan assassinato: trame prossime puntate Segreti di famiglia in onda dal 6 al 10 ottobre. Segnala superguidatv.it

segreti famiglia trame 13Segreti di Famiglia a ottobre 2025: trame e anticipazioni - Le anticipazioni dei nuovi episodi di Yargi di ritorno su Mediaset Infinity. Come scrive tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Segreti Famiglia Trame 13