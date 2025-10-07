Seggiolino del figlio imbottito con 10 chili di eroina | papà nei guai

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo gomma piuma, ma anche 10 chili di eroina. È quanto hanno trovato i poliziotti della Squadra mobile di Milano all’interno di un seggiolino per bambini. È successo nelle scorse ore sull’autostrada A1, al casello di Melegnano, dove i detective hanno fermato un suv guidato da un uomo di 42. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

