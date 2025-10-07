Sedici casette per altrettanti gustosi menù tornano i Sapori alpini in piazza a Pordenone

Enogastronomia, cori e convivialità. In poche parole, tre giorni di “Sapori alpini”, la manifestazione giunta ormai alla sua quinta edizione e in programma da venerdì 10 ottobre a domenica 12 ottobre nella centralissima piazza XX Settembre a Pordenone. Il cuore del capoluogo si trasformerà così. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

