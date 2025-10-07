Secondo voi Macron dovrebbe dimettersi?
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.
I coniugi Macron querelano Candace Owens per la falsa teoria secondo cui Brigitte “era un uomo”
I coniugi Macron fanno causa a una podcaster statunitense secondo cui Brigitte sarebbe un uomo
La politica estera non si fa a Bruxelles. La lezione di Macron secondo Arditti
Francia. Macron e i suoi primi ministri: quando e come cesserà questo abuso di potere? Secondo Jean-Luc Mélenchon dovrà finire e finirà male per chi ha portato al disastro l'Unità
Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte hanno avviato una causa per diffamazione contro l'influencer statunitense Candace Owens. Al centro ci sono le affermazioni, rilanciate più volte da Owens, secondo cui la première dame sarebbe nata uomo.
La solitudine del presidente: Macron cammina lungo la Senna dopo le dimissioni di Lecornu - Sono arrivate come un fulmine nel già plumbeo cielo politico francese le dimissioni del premier Sébastien Lecornu, che a poco più di dieci ore dall'annuncio del suo nuovo governo ha rimesso l'incarico ...
Francia, il premier Lecornu si dimette. Macron chiede di negoziare fino a mercoledì