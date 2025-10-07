Secondo quanto riferito David Raya finalizza l’accordo migliorato con Gunners

2025-10-07 15:34:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il portiere dell’Arsenal David Raya ha accettato un contratto migliorato con il club, secondo un rapporto della BBC Sport. Raya si è unito all’Arsenal con un accordo permanente a luglio dello scorso anno dopo aver trascorso la stagione 2023-24 in prestito da Brentford. Il suo accordo con i Gunners non scade fino alla fine della stagione 2027-28. Resta inteso che la durata dell’accordo non è stata estesa. Tuttavia, si dice che Raya abbia ricevuto un aumento su uno stipendio settimanale segnalato di £ 100. 🔗 Leggi su Justcalcio.com