Seconda edizione di United4Gaza | dibattiti musica arte e impegno collettivo per la Palestina

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le mobilitazioni in Italia e nel mondo degli ultimi giorni dimostrano che la libertà del mondo intero passa ormai attraverso la libertà dei palestinesi: un’evidenza che oggi risuona con maggiore forza. Dopo gli accordi TrumpHamas, il movimento pro-Palestina affronta una fase decisiva, chiamato a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: seconda - edizione

«Imbarchi Festival» al via la seconda edizione

Tartufo, cotoletta, zucca e cappellaccio: al via la seconda edizione di 'Sagre in festa'

Ferragosto a Groppallo, festa nell’aia antica con la seconda edizione di Serata in corte

Cerca Video su questo argomento: Seconda Edizione United4gaza Dibattiti