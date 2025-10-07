Seconda edizione a Locorotondo della Fiera della Biodiversità

7 ott 2025

Si rinnova per il secondo anno, dal 17 al 19 ottobre 2025 a Locorotondo, l’appuntamento dedicato alla biodiversità agraria pugliese. Protagoniste assolute saranno le antiche varietà di piante di interesse agricolo recuperate e custodite nella più importante collezione del Mezzogiorno che ha sede. 🔗 Leggi su Baritoday.it

