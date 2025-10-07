Seconda edizione a Locorotondo della Fiera della Biodiversità
Si rinnova per il secondo anno, dal 17 al 19 ottobre 2025 a Locorotondo, l’appuntamento dedicato alla biodiversità agraria pugliese. Protagoniste assolute saranno le antiche varietà di piante di interesse agricolo recuperate e custodite nella più importante collezione del Mezzogiorno che ha sede. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Fiera della Biodiversità a Locorotondo: martedì 7 ottobre la conferenza stampa di presentazione a Bari - La seconda edizione della Fiera della Biodiversità prevede una serie di dibattiti, esposizioni, passeggiate e degustazioni con l’obiettivo di divulgare le attività messe in rete ... Riporta agorablog.it