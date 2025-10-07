Sebastiani | Il Pescara è osservato da tanti fondi e sullo stadio potrebbero esserci potenziali investitori

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sguardo al presente, che vede il Pescara essere partito nel nuovo campionato di B in modo altalenante, e uno al futuro, con la nuova assemblea dei soci in programma, le continue voci di ingressi ulteriori in società e le prospettive di un nuovo stadio per il Delfino. Il presidente del. 🔗 Leggi su Today.it

Sebastiani sogna un nuovo stadio a Pescara sul modello di quello della Juventus: i dettagli

Daniele Sebastiani ospite a TvPlay: il Presidente del Pescara dal trio Immobile, Insigne, Verratti a oggi

Daniele Sebastiani (pres. Pescara) a TvPlay: “Baldini, Verratti, Zeman, Arena: vi dico tutto”

Sebastiani, Pescara non ha 10 mln debiti - Lo chiarisce il presidente del Pescara Daniele Sebastiani nella conferenza stampa in cui ha annunciato la chiusura di ogni trattativa con ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Pescara: Sebastiani "aspetto l'offerta" - Ma se l'offerta non sarà quella congrua al valore della società e quella che riteniamo giusta, io, così come i miei ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

