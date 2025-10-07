Se si inviano video di Onlyfans ad altri si commette il reato di revenge porn

Inviare ad altri foto e video di Onlyfans comprati configura il reato di revenge porn. Se chi li ha li diffonde senza il consenso del creator. A deciderlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione. «Il consenso espresso dalla persona ritratta al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto», spiegano i giudici della Suprema Corte secondo quanto riporta Il Messaggero. La storia. Il processo su cui si è espresso il Palazzaccio riguarda tre amici. Tutto si svolge tra febbraio e ottobre 2021, in pieno lockdown. 🔗 Leggi su Open.online