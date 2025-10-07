Se l’hai comprata non usarla | attenzione a questo lotto scatta il richiamo

Allerta nei supermercati per un lotto di una nota spezia: il richiamo è precauzionale ma riguarda la sicurezza alimentare. Una nuova segnalazione di sicurezza alimentare coinvolge uno dei marchi più noti nel settore delle spezie. Nei supermercati è scattato il richiamo di un lotto dopo la segnalazione di un potenziale rischio microbiologico. Si tratta di una misura disposta in via preventiva dal produttore e comunicata tramite la rete di distribuzione, a tutela dei consumatori. (Notizie.com) Le confezioni interessate sono facilmente identificabili attraverso lotto e termine minimo di conservazione, riportati sull’etichetta. 🔗 Leggi su Notizie.com

