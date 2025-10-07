Se il mondo diventa una giungla | i conflitti a Gaza e in Ucraina calpestano il diritto internazionale e il più forte decide quando e dove vale

Rimane il dato di fatto attuale, che vede il più forte arrogarsi il potere di definire, di volta in volta, dove e quando vale o decade il Diritto Internazionale. Proprio come accade nella giungla Se si parla di “legge della giungla”, un po' tutti l'associano ad una concezione della vita e dei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Se il mondo diventa una giungla": i conflitti a Gaza e in Ucraina calpestano il diritto internazionale e il più forte decide quando e dove vale

Conflitti: Coopi, in aumento nel mondo. 61 nel 2024, 638 vittime al giorno. Più di 123 milioni di sfollati. “Molte crisi umanitarie totalmente nell’ombra” - Nell’ultimo anno il mondo ha assistito a un drammatico aumento di crisi armate che hanno determinato uno spiccato aumento del bisogno umanitario: l’Uppsala conflict data program (Ucdp) ha contato 61 ... agensir.it scrive

Conflitti nel mondo: card. Zuppi a Tg2000, “molto preoccupati. Religioni siano motivo di pace” - “Siamo molto preoccupati” dalle nuove contrapposizioni mondiali e dalla logica dei poli opposti. Scrive agensir.it

