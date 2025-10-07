Scuole occupate Giannelli duro | Le occupazioni sono illegali anche se la ragione è buona Studenti che vogliono occupare sono una ristretta minoranza gli altri subiscono
Dai primi giorni di ottobre, una nuova ondata di occupazioni studentesche ha investito i licei romani, portando le proteste anche in altre città italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: scuole - occupate
Gaza, scontri e blocchi a Nordest: dalle scuole al traffico, lo sciopero manda in tilt molte città. Tafferugli e strade occupate
Scuole occupate per Gaza: ‘Lo sciopero è solo l’inizio’
Con l’autunno torna il fenomeno delle scuole “occupate”, Giannelli: “L’ondata di proteste è un fenomeno di moda”
Scuole occupate per Gaza, l'onda della protesta si allarga a Torino e in provincia - X Vai su X
GUERRA A GAZA, A GENOVA OCCUPATE ALTRE DUE SCUOLE Altre due scuole genovesi sono state occupate dagli studenti in solidarietà con la popolazione palestinese e a sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla: si tratta dell’istitut - facebook.com Vai su Facebook
Con l’autunno torna il fenomeno delle scuole “occupate”, Giannelli: “L’ondata di proteste è un fenomeno di moda” - La stagione delle occupazioni studentesche è partita a Milano, dove lo scorso lunedì un gruppo di studenti del liceo Manzoni ... Lo riporta orizzontescuola.it