Scuola Valditara | Nessun problema legato al divieto dei cellulari
ROMA – “Sono stato in diverse scuole in queste settimane e mi hanno fatto vedere anche concretamente come hanno risolto il problema di dove custodire i cellulari durante le ore di lezione. Gli studenti hanno collaborato in modo maturo e responsabile. Non mi hanno testimoniato significative problematiche e anche un po’ di disintossicazione fa bene”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione del libro dello psichiatra Franco De Masi, “No smartphone – Come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti” (Piemme), sul divieto di utilizzare i cellulari nelle scuole. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
