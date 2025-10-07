Scuola di via Tasso | niente più amianto si può riaprire
La scuola di via Tasso riapre e da domani mattina, mercoledì 8 ottobre, gli alunni potranno rientrare nelle loro aule. I lavori per eliminare l’amianto sono conclusi e gli esami dell’aria e sulle superfici per accertare una eventuale presenza di tracce di amianto stesso hanno dato esito negativo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
