Scudo Ue sull’acciaio dazi al 50% Allarme di Lagarde | crescita frenata

di Antonio Troise ROMA Ancora alta la tensione sul fronte dei dazi. Ieri, a lanciare l’ennesimo allarme, è stata la presidente della BCE, Christine Lagarde, che di fronte alla Commissione economica del Parlamento UE non ha nascosto le sue preoccupazioni: "La debole performance delle esportazioni, trainata dall’aumento dei dazi doganali, dall’euro più forte e dall’accresciuta concorrenza globale, frenerà la crescita per il resto dell’anno". Un calo che dovrebbe attenuarsi nel 2026. Ma i riflettori sono soprattutto puntati su quello che sta avvenendo nel settore della pasta, con la nuova stretta decisa da Trump e le accuse di dumping rivolte ad alcune aziende italiane, a partire dalla Molisana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

