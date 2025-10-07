Scuderi Avs a Fanpage | Militari israeliani armati ci davano gli ordini Meloni non ci ha mai chiamato

Ospite del Rumore Festival di Fanpage.it, l'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra ha raccontato l'esperienza a bordo della Flotilla e i momenti difficili vissuti dopo l'abbordaggio subito da parte dell'esercito israeliano mentre si trovavano in acque internazionali a circa 40 miglia da Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scuderi - fanpage

Scuderi (Avs) a Fanpage: “Sulla Flotilla abbiamo paura ma partiamo perché i governi non fanno nulla”

Scuderi (Avs) a Fanpage: “Militari israeliani armati ci davano gli ordini, Meloni non ci ha mai chiamato”

Fanpage.it. . RUMORE FESTIVAL LIVE: Benedetta Scuderi racconta la sua esperienza sulla Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

#rumore2025 aggiornamento dell’ultimo minuto: Arturo Scotto e Benedetta Scuderi, i parlamentari a bordo della Global Sumud Flotilla rientrati ieri da Israele, saranno con noi al Rumore Festival di http://Fanpage.it, in programma oggi e domani all’Acquario Ro - X Vai su X

Scuderi (Avs) a Fanpage: “Militari israeliani armati ci davano gli ordini, Meloni non ci ha mai chiamato” - Sinistra ha raccontato l'esperienza a bordo della Flotilla e i momenti difficili ... Secondo fanpage.it

Al Rumore Festival Benedetta Scuderi, l’eurodeputata di Avs rilasciata da Israele racconta l’abbordaggio della Flotilla: “Meloni non ci ha mai chiamato” - Il 4 e il 5 ottobre il Rumore Festival di Fanpage. Lo riporta fanpage.it