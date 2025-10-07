Scuderi Avs a Fanpage | Militari israeliani armati ci davano gli ordini Meloni non ci ha mai chiamato

Fanpage.it | 7 ott 2025

Ospite del Rumore Festival di Fanpage.it, l'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra ha raccontato l'esperienza a bordo della Flotilla e i momenti difficili vissuti dopo l'abbordaggio subito da parte dell'esercito israeliano mentre si trovavano in acque internazionali a circa 40 miglia da Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scuderi (Avs) a Fanpage: “Militari israeliani armati ci davano gli ordini, Meloni non ci ha mai chiamato”

